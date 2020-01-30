P&G firması Berna Laçin ile sözleşmesini iptal etti: İşte 'ürkek tekel'in ürünleri!

Oyuncu Berna Laçin'in Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle P&G firması Laçin ile reklam anlaşmasını iptal etti.
soL - Haber merkezi
Perşembe, 30 Ocak 2020 09:39

Oyuncu Berna Laçin'e Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 

Bu gelişmeler üzerine P&G firması da Laçin reklam anlaşmasını iptal etti.

Reklam anlaşmasını iptal eden P&G firmasının piyasada bulunan ürünleri şunlar;

Prima, Alo, Ariel, Orkid, Tampax, Head&Shoulders, Pantene, Fairy, Febreze, Braun, Gillette, Venüs gillette, Vicks, İpana, Oral-B

Firmanın tutumuna tepki gösteren çok sayıda kişi sosyal medyadan P&G ürünlerini boykot edeceğini duyurdu.