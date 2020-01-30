'P&G firması Berna Laçin ile sözleşmesini iptal etti' haberine ilişkin açıklama

Oyuncu Berna Laçin'in Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle P&G firmasının Laçin ile reklam anlaşmasını iptal ettiği öne sürülmüştü. Laçin, 'Firma sabah beni aradı ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi' açıklamasında bulundu.
soL - Haber merkezi
Perşembe, 30 Ocak 2020 09:39

Oyuncu Berna Laçin'e Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 

Bu gelişmeler üzerine P&G firmasının Laçin'le yaptığı reklam anlaşmasını iptal ettiği ileri sürüldü.

Firmanın tutumuna tepki gösteren çok sayıda kişi sosyal medyadan P&G ürünlerini boykot edeceğini duyurdu.

LAÇİN'DEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet’e konuşan Laçin, “İptal konusunda tarafıma iletilen bir şey yok. Firma sabah beni aradı ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi” açıklamasında bulundu.

Firmaya bağlı söz konusu şirketler şöyle: