'P&G firması Berna Laçin ile sözleşmesini iptal etti' haberine ilişkin açıklama

Oyuncu Berna Laçin'in Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle P&G firmasının Laçin ile reklam anlaşmasını iptal ettiği öne sürülmüştü. Laçin, 'Firma sabah beni aradı ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi' açıklamasında bulundu.

soL - Haber merkezi