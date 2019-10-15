Pervin Buldan: Yanlış hesap Rojava’dan dönecektir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Yanlış hesap Rojava’dan döner. Nice iktidarlar geldi geçti. ‘Ya bitecek ya bitecek’ dediler. Kendileri bitti. Tarih şahittir ki, siz de biteceksiniz' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İŞGAL GİRİŞİMİ'

Buldan, “Türkiye’nin tam da 9 Ekim komplosunun yıl dönümünde Kuzey Suriye’ye başlattığı askeri harekât ne yazık ki halklarımızı yeni bir savaş ve yıkım süreciyle karşı karşıya getirmiş bulunmaktadır. Kürdüyle, Arabıyla, Êzidîsiyle, Süryanisiyle, Alevisyiyle, Türkmeniyle; Kuzey Suriye halklarının bir arada yaşadığı ve ortak geleceği kurmaya çalıştığı, Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına başlatılan bu işgal girişimi uluslararası hukuka aykırıdır. Meşru değildir, vicdani değildir, insani değildir” dedi.



‘KÜRTLER FAŞİZMİNİZLE MÜCADELEYİ İYİ BİLİR’



İktidarın “terörle mücadele” söylemiyle “işgal” girişimini meşrulaştırmaya çalıştığını söyleyen Buldan, “Ancak biz biliyoruz ki; sizin tarih boyunca yaptığınız Kürtlerle mücadeledir. Ama şunu da unutmayın; Kürt halkı da sizin bu faşizminize karşı mücadele etmesini iyi bilir ve edecektir de. Amacınız işgal girişimi değilse, dilinizdeki fetih nedir? Nitekim AKP Genel Başkanı da konuşmasında ‘inşallah en kısa zamanda bu fetih müyesser olur’ diyerek, istila girişimini açıkça itiraf etmiştir. Amacınız işgal girişimi değilse dilinizdeki fetih nedir? Nereyi, kimin topraklarını fethetmeye gidiyorsunuz? Kimi kimin yurdundan kovuyorsunuz? Buradan bir kez daha haykırıyoruz; Kuzey Suriye toprakları sizin babanızın tapulu malı değildir” şeklinde konuştu.

SURİYE’DEN DERHAL ÇEKİLİN

Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bu savaşı başlatan devlet aklına ve iktidara da sesleniyorum; bu savaş daha fazla büyümeden, halklar karşı karşıya gelmeden, Suriye’den derhal geri çekilin. Suriye topraklarından çıkın. Bu savaş, Türkiye’nin Kürt sorunu başta olmak üzere, iç sorunlarını daha da büyütecektir. Savaş politikaları Kürt ve Türk halkı arasındaki uçurumu daha da büyütecektir. Bu tehlikenin görülmesi gerekir. Suriye’nin toprak bütünlüğünden söz eden AKP iktidarı Suriye’ye müdahalesiyle halklar arasındaki birliği bozmaktadır. Savaş ve işgal politikalarıyla bugüne değin hiçbir sorun çözülmemiştir. Bundan sonra da çözülmeyecektir. Çözüm; diyalogdadır, müzakerededir ve barış politikalarındadır. Siyasi çözüm yollarının işletilmesindedir.



YANLIŞ HESAP ROJAVA’DAN DÖNER



İktidara soruyorum; haydi PYD ile sorununuz var. Peki, Suriyeli Kürtlerin geleceği ve demokratik hakları konusunda ne düşünüyorsunuz? Ne öneriyorsunuz? Çözümünüz nedir? Varsa bir çözümünüz ortaya koyun. Sınırın her iki tarafındaki Kürtleri yok sayarak, dışlayarak hiçbir yere varamazsınız. Kuzey Suriye başta olmak üzere, Suriye’nin geleceğiyle ilgili karar verecek olan Suriye halkları ve onların demokratik iradesini yansıtan kurumlardır. Devlet aklı da şunu unutmasın ki; Kuzey Suriye’de Kürtlerin kaybetmesi demek, Türkiye’de Türk halkının kazanması demek değildir. Kürtler kaybettiğinde, Türk halkı bir şey kazanmayacaktır. Kimse Kürtlerin kaybını, kendi kazancı olarak hesaplamasın. Yanlış hesap mutlaka Rojava’dan dönecektir.”