Pervin Buldan ile Sezai Temelli'den genel başkanlığa devam kararı

HDP'nin dördüncü Olağan Kongresi'nde Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin yeniden aday olacağı öğrenildi.

23 Şubat'ta 4. Olağan Kongresi'ni toplayacak olan HDP'de, Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin, "Uygun bulunması halinde" göreve devam etmeye yönelik beyanda bulunduğu bildirildi.

Başkanların karar almadan önce Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ile görüştüğü de öğrenildi.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Buldan ile Temelli'nin geçen hafta Edirne Cezaevi’nde görüştüğü Demirtaş’ın iki isme “Göreve devam etmelisiniz” dediği öğrenildi.

HDP 4. Olağan Kongre’de parti yönetimini de yeniden şekillendirecek. 100 kişilik Parti Meclisi (PM) ve bu isimler arasından seçilen 25 kişilik MYK’da büyük değişiklikler yaşanacak.

Parti Tüzüğü’nde bulunan, 'En çok iki dönem üst üste görev alınabilir' hükmü nedeniyle Eş Genel Başkan Yardımcıları Alican Önlü, Dilan Dirayet Taşdemir, Ayşe Acar Başaran, Hişyar Özsoy, Nimetullah Erdoğmuş ve Parti Sözcüsü Günay Kubilay, yeni dönemde parti yönetiminde yer alamayacak.

DEMİRTAŞ'TAN MESAJ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’nin bugün Ankara’da başlayan 3. Olağan Konferansı’na gönderdiği mesajda, cezaevindeyken resmi görevler üstlenmelerinin mümkün olmadığını, bu tartışmalara girmemekte yarar olduğunu söyledi.

Duvar'da yer alan habere göre, Demirtaş mesajında, “Bizlerin parti yönetiminde resmi görevler üstlenmesi bu aşamada mümkün değildir. Bu tür öneri ve tartışmalara da girmemekte yarar vardır. Biz her koşulda partimizin kalbindeyiz, partimiz de bizim kalbimizdedir. Bu da bizim için yeterlidir” dedi.