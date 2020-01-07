Pentagon: Kültürel değerleri vurmak savaş suçu

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran'la yaşanan gerilimin bir çatışmaya dönüşmesi halinde kültürel alanların hedef alınıp alınmayacağı sorusuna 'Silahlı çatışma hukukuna uyacağız' yanıtını verdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, İran'la yaşanan gerilimin bir çatışmaya dönüşmesi halinde ülkenin tarihi ve kültürel değerlerinin hedef alınmayacağını söyledi.

Euronews'in haberine göre, New York Times'a konuşan Savunma Bakanı Esper, Pentagon'da yaptığı açıklamada, Trump'ın söylediği gibi kültürel alanların hedef alınıp alınmayacağı sorusuna "Silahlı çatışma hukukuna uyacağız" yanıtını verdi. Esper daha sonra bu yanıtın "hayır" anlamına geldiğini onayladı.

Esper, askeri özelliği olmayan kültürel yapıların vurulmasının silahlı çatışma hukukuna göre savaş suçu olacağını belirtmiş oldu. Başkan Donald Trump'ın İran'ın simgesel yapılarını yok etme tehdidi, Pentagon'da karşılık bulmadı.

UNESCO'DAN TRUMP'A UYARI

UNESCO ise İran'ın kültürel varlıklarına saldırı tehdidinde bulunan ABD Başkanı Trump'ı uyardı.

Açıklamada, ABD ve İran’ın savaş döneminde kültürel varlıkları korumaya yönelik uluslararası sözleşmelere imza attığı hatırlatıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden pazar günü yapılan açıklamada da Cenevre Sözleşmesi'nin 53'üncü maddesi hatırlatılarak kültürel varlıklar aleyhine düşmanca uygulamaların yasaklandığının altı çizildi.

UNESCO İran Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Hüccetüllah Eyyubi tarafından UNESCO’ya hitaben kaleme alınan bir mektupla Trump’ın davranışı eleştirildi. İran resmi haber ajansı IRNA mektupta “ABD Başkanı Trump, şaşırtıcı ve medeniyet dışı bir eylemle, İran'ı birkaç bin yıllık kültürel alanlarını yok etmekle tehdit etti” diye yazıldığını aktardı.

1954 tarihli Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlığın Korunması Sözleşmesi kapsamında kültürel alanlara saldırılar savaş suçu olarak kabul ediliyor. İran’da UNESCO kültür mirası kapsamında koruma altında olan 24 alan bulunuyor.