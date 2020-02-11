Pensilvanya'da Gülen'le görüşen AKP'li vekiller şimdi ne yapıyor?

Pensilvanya’ya giderek Fetullah Gülen ile görüşen 12 AKP’liden biri olan Kayseri Milletvekili Tamer, 'Yıl 2012, daha ortada hiçbir şey yok' dedi, kendilerini Gülen'in yanına Meclis'in gönderdiğini söyledi. Tamer, o günkü buluşmada yer alan AKP'lilerin şu an hangi görevlerde olduğunu da açıkladı.

Pensilvanya'da Fetullah Gülen'i ziyaret eden 12 AKP Milletvekili ile ilgili tartışma yeniden gündeme geldi. Ziyarette yer alan isimlerden biri olan Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri'de katıldığı yerel bir TV kanalında “Bizi Meclis Amerika'daki Türk günlerine gönderdi” dedi. O VEKİLLER ŞİMDİ NE YAPIYOR? Sözcü'nün aktardığı habere göre İsmail Tamer, Kayseri'deki yerel TV'de önceki gün yaptığı açıklamada kendisiyle birlikte görüşmeye giden vekilleri anımsatarak “Bayram Özçelik halen milletvekili Vedat Demiröz, Genel Başkan yardımcısı Osman Ören milletvekili. İlknur İnceöz şu anda milletvekili ve bu konudan sonra grup başkanvekilliği yaptı. 12 Nisan 2012'de ne FETÖ var ne olaylar var ne 17-25 var. Bizi Meclis, Amerika'daki Türk günlerine gönderdi” diye konuştu.