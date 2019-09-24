Pendik'teki orman yangınına tutuklama

Pendik'teki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Yakup Akman 'Orman yakmak' ve 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla tutuklandı.

Pendik'teki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Yakup Akman, tutuklandı.

Akman çıkarıldığı İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgusu yapıldıktan sonra “Orman yakmak" ve “Silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddialarıyla tutuklandı.

Şüpheli Yakup Akman'a ilişkin savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, "Şüphelinin PKK/KCK Terör Örgütüne üye olduğu ve terör örgütünün almış olduğu karar icrası kapsamında İstanbul Pendik İlçesinde Aydos Ormanlarında orman yangını çıkarttığı" ileri sürüldü.

Yazıda, “Her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçu kabul etmediğini, yangını olay yerinde bulunan meçhul iki kişinin çıkarttığını, kendisinin yangını söndürmeye çalıştığını ifade etse de ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu" iddia edildi.

Yazıda, iki görgü tanığının Yakup Akman'ı ilk yangın yerinde gördükleri, Akman'ı takip ettikleri, ikinci yangın yerinde ise Akman'ın ateşi çıkardığına bizzat şahit olduklarına ve zanlıyı teşhis ettiklerine ilişkin ifadeler yer aldı.

Akman'ın olay yerine motosikletiyle geldiğine ilişkin güvenlik kamera kayıtları ve ikinci yangın yerinde ormanı yaktığına ilişkin görüntü kayıtlarının da bulunduğu belirtildi.