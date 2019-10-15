Pence ve Pompeo yarın Türkiye’ye geliyor

ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Dışişleri Bakanı Pompeo Suriye konusunu görüşmek üzere yarın Türkiye'ye gelecek. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Pence’in perşembe günü Erdoğan ile görüşeceği ve ateşkes isteyeceği belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yarın Türkiye’ye gelecek.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Pence’in başkanlık edeceği heyette Pompeo'nun yanısıra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de yer alacak. Pence’in perşembe günü AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapacağı belirtildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Pence, Erdoğan’a Suriye’nin kuzeyine düzenlenen harekatla ilgili ABD’nin talebinin derhal ateşkes olduğunu söyleyecek. Ayrıca Pence, Erdoğan’a Trump'ın "bir çözüme ulaşana kadar yaptırımların devam edeceği" mesajını yineleyecek.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bir ateşkes istiyoruz. Hayal edebileceğiniz en güçlü yaptırımları koyduk” dedi.

