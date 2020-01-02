'Pençe-3 harekatı'nda 2 asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe 3' harekat bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Kuzey Irak Haftanin'de Pençe-3 harekatında teröristlerle çıkan çatışmada iki asker şehit oldu" açıklaması yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-3 harekat bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, bugün Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."