Pelin Gündeş Bakır AKP'den ihraç edildi

AKP Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, eski AKP Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

AKP'nin geçtiğimiz ay düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, sosyal medyadan Suriyelilere ilişkin paylaşım yapan 24'üncü dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmişti.

AKP Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AKP Disiplin Kurulu'nun dün yapılan toplantısında, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bakırköy’de bir evde 3 kişilik bir ailenin cansız bedeninin bulunmasının ardından Bakır, “Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3. toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!” demişti.

Bakır bu mesajın ardından ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.