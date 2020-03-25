Pegasus’un 82 uçağından 7’si uçuyor

Pegasus CEO’su Mehmet Nane, koronavirüs salgını nedeniyle şirketin filosundaki 82 uçaktan 7’sinin kullanıldığını söyledi.

Pegasus CEO'su Mehmet Nane, koronavirüs salgını nedeniyle 82 uçaktan sadece 7'sini kullandıklarını açıkladı.

“Uçaklarımızın 75 tanesi yatıyor vaziyette, 7 tane uçakla operasyonumuzu döndürüyoruz” diyen Nane, şirketlere ek kaynaklar oluşturulmasını istedi.

Nane “Çarkın dönmesini bir noktada sağlamamız lazım. Ek kaynaklar oluşturulması şirketlerin bu süreci atlatması için çok önemli olacak” dedi.

"Bu krizin inşallah haziran ayı gibi yavaşlayacağını ve temmuzdan sonra da en azından iç piyasada normale dönmesini bekliyoruz” diyen Nane "Şirket olarak 31 Mart'a kadar home ofis çalışıyoruz. Gelişmelere göre uzatmak için gerekli kararları alıyoruz" açıklamasında bulundu.

