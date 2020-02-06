Pegasus'tan kaza açıklaması

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, dün Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza sonrası açıklamada bulundu.

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, dün Sabiha Gökçen'de yaşanan kazaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamadan başlıklar şöyle:

18.19’da kazanın meydana gelmesinden sonra 18.36’da benim başkanlığımda 18 kişilik bir ekip toplanmış ve kazayı sevk ve idareye başlamıştır. 177 yolcu, 6 mürettebat toplam 183 kişi vardır. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz, kabin çalışanlarımız dahil 23 hastaneye sevk edildi. Saat 13.00 itibarıyla 56 yaralı taburcu edildi. Bu zorlu süreç bizler kadar tabii ki yaralanan misafirlerimiz, çalışanlarımız, vefat eden yolcularımızın yakınları için de zor bir süreçtir.

'KARA KUTULAR ALINDI'

Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı yetkililer çalışmalarını devam ettirmekte. Kara kutular alındı emniyet altına koyuldu onların deşifresi çalışmaları başlatıldı. Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bundan sonra bize düşen ne varsa yapacağız, ekiplerimiz 24 saat çalışmaktadır.

'ŞİRKETİMİZİN YILLIK BAZDA SKORLARI AB STANDARTLARI ÜZERİNDE'

Şirketimizin yıllık bazda skorları Avrupa Birliği (AB) standartlarının üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilirler. Bu uygulamalarımız sözde değildir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından her yıl denetlenmektedir. Uçaklarımız genç uçaklardır. Bakımları birebir regülasyonlarla uyum içinde takip edilir. Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bundan sonraki işimiz yara sarma dönemidir. Bu acıdan elimizden geleni yapmayı kendimize görev olarak edindik. Şu noktada soru alacak bir konumumuz da durumumuz da yok. Arkadaşlarımızla hastaneye gideceğim. Elimdeki tüm bilgileri paylaştım.''