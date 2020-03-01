Pegasus İtalya ve Irak seferlerini iptal etti

Pegasus Hava Yolları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan talimat doğrultusunda virüs vakalarının hızla arttığı İtalya ve Irak seferlerini durdurdu.
Bugünden itibaren başlayan uçuş iptalleri 16 Mart'a kadar devam edecek.
Konuya ilişkin Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, “Corona virüsü nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda 1-16 Mart 2020 tarihleri arasında İtalya ve Irak'a yapılacak tüm uçuşlar karşılıklı olarak iptal edilmiştir” denildi.