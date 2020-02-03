Pedofiliyi savunan profesör ders başı yaptığını duyurdu

Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşımda afetlerin yaşanmasını çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan YTÜ'lü 'profesör' hâlâ atılmadığı üniversitede bugün ders başı yaptığını duyurdu.

Elazığ depreminin ardından yaptığı paylaşımda afetleri çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına bağlayan ve "Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım" diyen profesör Bedri Gencer, Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki görevini sürdürüyor.

Üniversite yönetiminin Gencer'in paylaşımına ilişkin inceleme başlattığını duyurmasına karşın, Gencer sosyal medya hesabından bugün ders başı yaptığını duyuran bir mesaj paylaştı.

Gencer mesajında tepki çeken paylaşımını da savunarak derste bu konuyu işlediğini anlattı. Gencer "Ulu Hakanın Ulu Çınarı Adını Sultan II.Abdülhamid’in Yıldız Sarayından olan Üniversitemizde bugün ders başı yaptık elhamdülillah. Hayırlı olsun Verdiğimiz Sosyoloji dersinin içeriği aile ve hukuk sosyolojisinden meşrûiyet/yasallık,çocuk/erken evlilik gibi konularla zenginleşecek. Bugünkü ilk derste sosyolojiye giriş yanında gündemdeki erken evlilik yaşı ve mülkün temeli adalet-zulüm ilişkisi açısından gayretullaha dokunma temasının derin bir sosyolojik açıklamasını yaptık. Hayretle dinleyen öğrenciler, 'Keşke bunu ileri-geri konuşan herkes dinlese' dediler" diye yazdı.

Bugünkü ilk derste sosyolojiye giriş yanında gündemdeki erken evlilik yaşı ve mülkün temeli adalet-zulüm ilişkisi açısından gayretullaha dokunma temasının derin bir sosyolojik açıklamasını yaptık.Hayretle dinleyen öğrenciler,"Keşke bunu ileri-geri konuşan herkes dinlese" dediler. — Bedri Gencer (@GencerBedri) February 3, 2020

Gencer, Elazığ depreminin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, Ebola virüsü, Avustralya, Çin gayretullaha dokundu, azap geldi. Maazallah biz de zinayı, livatayı yasallaştırırsak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" demişti. Gencer daha sonra bu paylaşımını silmiş ve mesajının depremle ilgisi olmadığını ileri sürmüştü.

