Pazarlamacı şarlatanlığı ODTÜ'de

Her yıl ülke ve dünya gündemine oturan Black Friday, bu yıl kendisini ODTÜ'de de gösterdi.

Okula ait olan ve ODTÜ içerikli ürünler satan ODTÜDEN mağazası Amazing Friday diye kendilerince adlandırdıkları bugüne özel sabaha karşı saat 05.00'te mağazaya gelen ilk 100 ögrenciye bazı ürünleri 1 tlden satacağını duyurdu.

Birçok öğrenci gece vakti mağazanın kapısında beklemeye başladı. Mağaza çalışanları ise bu tablodan kaynaklı gece saat 03.00'te işe gelmek zorunda kaldılar.

Yaşanan bu anlamsız tabloya karşı TKG ODTÜ kısa bir açıklama paylaştı:

ODTÜ'DEKİ AMAZING FRIDAY GÜNÜNE DAİR

Geçtiğimiz senelerde ODTÜ havası, ODTÜ suyu gibi ürünler satmaya başlayan ve nasıl bir mantıkla işletildiği gün gibi ortada olan ODTÜDEN mağazası, bugün de karşımıza "Amazing Friday" ile çıktı.

Kütüphanesinden yurduna, yemekhanesinden dersliklerine kadar her yerinde sorun yaşadığımız üniversitemizde okul yönetimi gerçek sorunların üzerinden atlayıp, geçici çözümler üretiyor. Yapılan bu anlamsız uygulamanın ilk elden sorumlusu ögrencilerinin barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, okulumuzu adeta bir şirket mantığı ile yönetenlerdir.

Kabul etmiyoruz!

Kapitalizmin krizi ülkemizde ve dünyada her geçen gün dahada derinleşirken, sistem ve onun asalak temsilcileri yarattığı bu tarz illüzyonlar ile hem krizin faturasını emekçilerin sırtına yüklemeye çalışıyor hem de bizleri bu tüketim kültürünün bir parçası haline getiriyor.

Türkiye Komünist Gençliği sizleri bu kirli sistemin yarattığı illüzyonların karşısında durmaya, örgütlenmeye çağırıyor.

