Patronlara 1,8 milyarlık destek

Daha önce 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101, bu sayının altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 150 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği, gelecek yıl tüm patronları kapsayacak şekilde 75 TL olarak uygulanacak. Patronlara yaklaşık 1,8 milyar TL'lik asgari ücret desteği verilmiş olacak.

Patronlara 1,8 milyar TL'lik asgari ücret desteği verilecek. Uygulanan "teşvikler" 2020'de yaklaşık 2 milyon iş yerine ulaşacak.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, geçen yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101, bu sayının altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 150 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği, gelecek yıl tüm patronları kapsayacak şekilde 75 TL olarak uygulanacak.

Asgari ücret desteği 2020'de da 12 ay boyunca verilecek. Reel sektöre gelecek yıl prim ödemelerinden kredi faiz desteğine kadar birçok kalemde 44,5 milyar TL'lik destek sağlanacak.

İşletmelere sigorta prim desteği ve diğer teşvikler kapsamında gelecek yıl SGK'ya 25,3 milyar TL ödeme yapılacak. Kredi Garanti Fonu için de 5 milyar TL kaynak öngörülüyor.

Uzun vadeli düşük maliyetli finansman için ise Kalkınma Bankası ve Eximbank'ın sermayesi de 750'şer milyon TL artırılacak.