Patronlar daha fazlasını istiyor: ‘Keyfimizden dövizle borçlanmadık’

Sanayicilerin ‘keyfiyetten’ dövizle borçlanmadığını söyleyen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, döviz borçlarının TL’ye çevrilmesi için model sunulmasını istedi. Bahçıvan Kredi Garanti Fonu'nun da 'niteliksel bir dönüşümle' patronlara katkısının artırılmasını istedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan “Sanayiciler keyfiyetten değil uygun maliyetli TL kredi bulamadığı için dövizle borçlandı. Döviz borçlarının TL'ye döndürülmesi konusunda teşvik edici bir model sunulmalı" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın da katıldığı İSO Meclisi’nin aylık olağan toplantısında konuşan Bahçıvan "Uzun vadeli, uygun maliyetli TL kredi bulamadığımız için yurt dışı kaynaklara yönelmek zorunda kaldık. Ama bugün önemli bir döviz borcu ve kur riskini üzerimizde taşıyoruz" diye konuştu.

Bahçıvan, "Bununla birlikte bizler içinden geçtiğimiz ekonomik dengelenme sürecinde TL finansman koşullarının nispeten iyileşmesinden de destek alarak yüksek döviz borçlarının TL’ye döndürülmesi konusunda teşvik edici bir model sunulabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, dolarizasyonun hayatımızdan çıkarılması ve TL ile borçlanma felsefesinin yaygınlaştırılmasında yarar görüyoruz. Bu noktada reel sektörümüzün kur risklerine karşı direncini artırmak, savunma mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla inovatif destekler sağlanması ve eğitimler düzenlenmesi gerektiğini de unutmamalıyız" dedi.

“Yapısal reformlar”ın hayata geçirilmesini talep eden Bahçıvan “Yüksek büyüme-yüksek cari açık kısır döngüsünden kalıcı olarak çıkılmasını sağlayacak yapısal reformların artık daha fazla zaman yitirilmeden kararlılıkla hayata geçirilmesinin zamanı geldiğine inanıyoruz. Türkiye’nin krize davetiye çıkaran dopingli büyüme arayışlarına artık son vermesi gerekiyor” dedi.

‘KREDİ GARANTİ FONU DÖNÜŞTÜRÜLSÜN’

Bahçıvan, bankalardan kredi alırken “kredi tutarının 2 hatta 3-4 katına varan teminat talepleriyle" karşılaştıklarını belirterek “Tapu ve ipoteğe dayalı bir bankacılık anlayışından artık uzaklaşmamız gerekiyor” dedi. Patronların teminat sorunlarının “hafifletilmesinde” Kredi Garanti Fonu’nun “güzel” bir örnek oluşturduğunu söyleyen Bahçıvan, “Teminat kaldıracı işlevi görerek reel sektörü belli ölçüde rahatlatan KGF’nin bundan sonra niteliksel bir dönüşümle üretken yatırımlara katkısının artırılmasını umuyoruz” dedi.