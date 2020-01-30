Patrondan iki kadın işçiye cinsel saldırı!

İstanbul Maslak'taki gayrimenkul şirketi T. Investment’in sahibi E.S. hakkında iki kadın işçiye tacizde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Maslak’ta Z.D. ve K.U. adlı iki kadın işçi, eski patronları gayrimenkul şirketi T. Investment’in sahibi E.S. hakkında önceki gün taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet dilekçesi ile birlikte Z.D. ve K.U. yaşadıklarını, verdikleri ifadede anlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Z.D. ifadesinde, “Bana sık sık, ‘Çok güzelsin, çekici bir kadınsın’ diyordu. Kendisini engellemeye çalıştığım için işyerinde mobbing uyguluyordu. WhatsApp’tan ‘Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin’ şeklinde mesaj attı. Bana, benimle birlikte olmak için 5 bin lira verebileceğini belirtti” dedi.

E.S.’nin benzer şekilde K.U.’ya da taciz mesajları attığı belirtildi.

K.U. ise ifadesinde “Cinsel tacize dayanamadım, 14 Ocak’ta işten ayrıldım" dedi.

Suçlanan E.S. ise yaptığı açıklamada, “Suçlamalar asılsız ve maksatlı” iddiasında bulundu.