Patron buna dertlendi: Araba özel alan, kime ne!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla özel araçlara sigara yasağı getirilmesine ilişkin Boyner Holding A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olan Ümit Nazlı Boyner'den 'Özel araba eşittir özel alan. Kime ne?' açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara yasağının araçlara da yayılacağını söylemiş, “şoför de, arkada oturanlar da sigara içemeyecek” demişti.

Söz konusu düzenlemenin ardından ilk cezalar dün kesilirken, Boyner Holding A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olan Ümit Nazlı Boyner konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Boyner, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sigara çok zararlı, ölümcül bir şey de özel arabada içene ceza ne demek? Daha nereye varacak bu iş? Özel araba eşittir özel alan. Kime ne?” dedi.

Boyner, “Sigaranın zararları ile ilgili toplumu eğitmeyi anlarım. Cezayı anlamadım, çözüm olduğunu da düşünmüyorum" diye konuştu.