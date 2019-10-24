Paşabahçe vapuru satışa çıkarılıyor

1952 inşa tarihli Paşabahçe isimli şehir hatları yolcu gemisi satışa çıkarılıyor.

Basın İlan Kurumu'nun resmi sitesinde yer alan ilana göre, 1952 inşa tarihli Paşabahçe isimli şehir hatları yolcu gemisi satışa çıkartılıyor.

İstanbul Beykoz mevkiinde bulunan 73,84 Metre boyundaki gemini satışı, 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7. Maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Kanun kapsamında "açık teklif usulü" ile yapılacak.

İstanbul Liman Başkanlığı'nın duyurduğu ihale, 4 Kasım 2019 tarihinde saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

2010 yılı başlarında emekliye ayrılan ve şehir hatlarının en yaşlı gemilerinden olan Paşabahçe vapuru, 2. Dünya Savaşı bitmeden hemen önce İtalyanlar tarafından savaş gemisi olarak kullanılmak üzere yapıldı. Türkiye’den gelen sipariş üzerine şehir hatları vapuruna dönüştürülen gemi, emekliye ayrılana kadar İstanbul’un çeşitli ilçeleri arasında hizmet verdi.

Uzun yıllar Beykoz Belediye binası önünde duran ve bir dönem nikâh salonu olarak bile kullanılan tarihi geminin tadilata alınması için ihale yapılmış ardından müze olarak kullanılmasına karar verilmişti. Vapur zaman zaman dizi setlerine de ev sahipliği yaptı.