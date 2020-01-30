Parti kurmayı üç kez erteleyen Ali Babacan'dan yeni açıklama

Partisinin kuruluşunu daha önce üç kez erteleyen Ali Babacan, son erteleme haberi sonrasında yazılı bir açıklamada bulundu.

Kurucusu olduğu AKP'den istifa eden eski bakan Ali Babacan, partisinin kuruluşunun ertelendiği haberleri sonrası açıklamada bulundu.

Ali Babacan Çalışma Ofisi İletişim Merkezi imzalı açıklamada, partinin en kısa sürede kurulacağı belirtilirken, "Çalışmalarımız, yola çıkarken ortaya koyduğumuz vizyon ve perspektif içinde, artan bir heyecanla ilerlemektedir. Hedefimiz, milletimizin karşısına alnımızın akıyla çıkıp, çocuklarımızın geleceğini teminat altına alacak, ülkemiz için umut olacak bir hazırlığı ortaya koymaktır. En kısa sürede Partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşımızın huzurunda olacağız. Herkesin içi rahat olsun" denildi.