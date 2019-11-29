Pakdemirli: Ormanların kapı gibi tapuları var

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, ormanları takip ettiklerini ve 'tapu'larının ellerinde olduğunu söyledi, 'Bir işgal söz konusu olamaz' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından tapulanmış ormanlık alanlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

1937-2003 döneminde 12 milyon hektarlık orman alanının kadastro işlemlerinin yapıldığını aktaran Bakan Pakdemirli, söz konusu 66 yılda toplam 4,4 milyon hektarlık ormanın tapusunun alınabildiğini belirtti.

Türkiye’de kadastrosu yapılan 24,1 milyon hektar orman alanının 19,8 milyon hektarının tapusunun OGM’de bulunduğunu belirten Pakdemirli, “Artık kimse ormanları işgal edemeyecek. Ormanlarımızı uydudan takip ediyoruz, kaldı ki tapuları da elimizde. Bir işgal söz konusu olamaz. Böyle bir durumda hapis cezası var. Eğer bir yapılaşma var ise yıkıyoruz. Kimse böyle bir şeye teşebbüs etmesin, ormanların kapı gibi tapuları var” dedi.