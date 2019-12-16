Pakdemirli: Melen’de teknik problem olduğu doğru

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Melen Barajı’yla ilgili yaptığı açıklamada ‘Melen'de ufak bir teknik problem olduğu doğrudur’ dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Melen Barajı’nda "teknik problem" olduğunu kabul etti.

Pakdemirli “Melen'de ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bunu imzaladı. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın, binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Tele1’de katıldığı programda Ekim ayında yaptığı Melen Barajı ziyaretine ilişkin konuşmuş ve projedeki çatlakların sebebinin yanlış tercih olduğunu söylemişti.

'PARASINI İSTANBULLULAR ÖDÜYOR'

İmamoğlu “Geçtiğimiz aylarda Melen Barajı’nı ziyaret etmeme rağmen konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadım. Melen Barajı ile ilgili ilk konuşan ‘İstanbul’un 3 aylık suyu kaldı. Ne yapacaksın?’ diyen Sayın Cumhurbaşkanıdır. Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir. İnşaatın yığma taş ile yapılması önerildiği halde betonla yapılmasıdır. İSKİ Genel Müdürümüzü DSİ ve Bakanlık ile ilişkilendirilerek projenin düzeltilmesi için 2020’de kaynak ayrılmasını talep ettik. Ancak yapım için bütçe tahsis edilmedi. Yapılan barajın parasını İSKİ yani İstanbullular ödüyor” demişti.