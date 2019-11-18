Pakdemirli: Bize geceleri uçan bir şey lazım

3. Tarım Orman Şurası'nı açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele konusunda 'Bize geceleri uçan bir şey lazım' dedi. Pakdemirli yaz aylarındaki orman yangınlarında gece kullanılabilen THK uçaklarını devreye sokmadığı için eleştirilmişti. Pakdemirli ıspanak zehirlenmelerinin de tarım ilacından kaynaklanmadığını savunarak 'Dört tane erkek evladım var, evimde ıspanağı çok rahatlıkla tüketiyorum' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Tarım Orman Şurası'nın açılış toplantısında yaptığı konuşmada orman yangınlarıyla mücadele konusunda "Bize uçan bir şey lazım" dedi.

Türk Hava Kurumu'nun geceleri de uçabilen yangın söndürme uçaklarının kullanılmamasıyla eleştirilen Pakdemirli, orman yangınları hakkında "Bize geceleri uçan bir şey lazım. Geceleri dronelar, İHA'ar uçuyor. Bunları uçurmaya başlayarak geleceğe yönelik yangınlarda kullanmayla ilgili bir inisiyatif aldık" dedi. Pakdemirli "Geceleri sevk ve idare ne kadar devam ederse, yangını sabaha varmadan söndürme imkanı o kadar oluyor. Bu ve benzeri her tür araç, gereç ve teknolojiyi kullanma konusunda gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Türkiye tarımını dünya markası yapacaklarını" öne süren Pakdemirli, "Tarım, tüm dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. 2050 yılına kadar dünya nüfusu 10 milyara yaklaşacak ve bu nüfusun beslenmesi için mevcut gıda üretiminin yüzde 50 artırılması gerekiyor. Benzer bir tablo, ülkemiz için de geçerlidir. Dolayısıyla burada çiftçilerimize, üreticilerimize, yetiştiricilerimize büyük görev düşüyor" dedi.

ISPANAK ZEHİRLENMELERİ: 'KESİNLİKLE TARIM İLACI DEĞİL'

Açılış töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Pakdemirli, "ıspanak zehirlenmeleri" hakkında, "Ispanağı herkes gönül rahatlığıyla yesin. Dört tane erkek evladım var, evimde ıspanağı çok rahatlıkla tüketiyorum. Akredite laboratuvarlarda test edildi. Ispanak demetindeki yabani otlardan kaynaklı bir zehirlenme oldu, kesinlikle ilaç zehirlenmesi değil. O tarlaya tarım ilacı atılsaydı, o yabani otlar yetişmezdi" diye konuştu.

Zehirlenmelerin üretici kaynaklı olduğunu söyleyen Pakdemirli "ev hanımlarına" ıspanak şeklinde olmayan ve rokaya benzer tarzdaki otları demetin içinden ayıklamalarını salık verdi.

Pakdemirli, "Bu konuda aslında çiftçimiz yeterli bilgiye sahip ama böyle bir atlama olmuş. Bundan sonrası için kendi üzerimize şöyle bir ödev aldık. Çiftçilerimizi bu konuda biraz daha eğitmemiz gerekiyor. Pazara neyi sevk edeceğimizi, neyi etmeyeceğimizi, ıspanak demetine neyi koyacağımızı biraz daha anlatmamız gerekiyor. Ispanağın üretildiği ilçelerde bu eğitimler bakanlığımızca şu anda başlatıldı. Ispanakla ilgili hiçbir problem yoktur, çok güzel bir mevsim sebzesidir. Sonuna kadar herkes bunu tüketsin" diye konuştu.