Öztrak’tan Erdoğan’a deprem vergisi yanıtı

CHP Sözcüsü Öztrak, Erdoğan’ın deprem vergileriyle ilgili ‘Harcanması gereken yere harcadık’ açıklamasına yanıt verdi. Öztrak 'Biz onu sormuyoruz. 'Benim paramla ne yaptın? Elazığ’da ne yaptın'. Millet bunu soruyor' dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın deprem vergisiyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Erdoğan deprem vergilerine ilişkin “Bunlar yatıyor kalkıyor ‘o parayı nereye, bu parayı nereye harcadınız?’ Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” demişti.

CHP’li Öztrak bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bir soru üzerine “Bakıyorum deprem vergileriyle ilgili cevaplara, son derece hamasi bir üslup. Biz onu sormuyoruz. 'Benim paramla ne yaptın? Elazığ’da ne yaptın' millet bunu soruyor. Cevap verin. Bunu soranlar ya tehdit ediliyor, ya da hamasi şekilde cevap veriliyor. Demokrasi cevap verme rejimidir. Vatandaş sorduğunda çıkacaksınız kalem kalem şuraya harcadık diye konuşacaksınız. Verdiğimiz önergeler reddediliyor, deprem öncesinde, sonrasında konuşulmuyor” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Elazığ’ı ziyaretinin ardından tatile gitmesine ilişkin olarak ise Öztrak “Ekrem İmamoğlu, Elazığ depreminde İstanbul’dan yardımları götürmek suretiyle görevini yapmıştır. Sömestr tatilindeyiz, ailesine karşı da sorumlulukları var. Oraya uğramış ve dönmüştür. Bu iş Ekrem İmamoğlu’nun görevini aksatmış mıdır aksatmamış mıdır? Buradan farklı bir hikaye çıkmaz” dedi.

