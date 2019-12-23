Öztrak: Libya bizim vatan toprağımız mı?

Erdoğan'ın 'Madem Libya'nın bizimle ilgili yok o zaman Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu' sözlerine yanıt veren CHP Sözcüsü Öztrak, 'Bugün Libya bizim vatan toprağımız mı?' diye sordu. Sinan Aygün hakkında ise Öztrak 'Bu mesele artık bizim için noktalanmıştır. Bundan sonra hukuk konuşacaktır' açıklaması yaptı.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak bugün düzenlediği basın toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Libya konusunda "Madem Libya'nın bizimle ilgili yok o zaman Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu" sözlerine yanıt verdi.

"Türkiye'yi Suriye bataklığına sokan Saray, şimdi de Mehmetçiklerimizi Libya'da perişan etmeye hazırlanıyor" diyen Öztrak sözlerine şöyle devam etti:

"Madem Libya'nın bizimle ilgili yok o zaman Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu, demiş. Gazi Mustafa Kemal bir Osmanlı subayı olarak o gün Osmanlı'nın vatan toprağını savunmaya çalışıyordu. Bugün Libya bizim vatan toprağımız mı? Değil. Mehmetçiklerimizin görevi Libya'nın iç meselesine karışmak mı? Değil. Neden Libya'da iç savaşa taraf oluyoruz?"



MANSUR YAVAŞ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA: KEŞKE BU HASSASİYET ÖNCEDEN GÖSTERİLSEYDİ

Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki sözlerine ilişkin ise Öztrak "Bu konuda hem parti hukuku bakımından hem genel hukuk bakımından süreç yürümektedir. Bu mesele artık bizim için noktalanmıştır. Bundan sonra hukuk konuşacaktır" diye konuştu.

Mansur Yavaş hakkında başlatılan soruşturma konusunda Öztrak "Hatırlayacaksınız, o dönemin büyükşehir belediye başkanı Ankara'yı parsel parsel satmakla suçlandı. O dönem bu müfettişler hiç ortaya çıkmadı. Ama şimdi bizim büyükşehir belediye başkanımızın suçlanması neticesinde apar topar harekete geçiyorlar. Keşke bu hassasiyeti bundan önceki belediye başkanına karşı göstermiş olsalardı" dedi.

