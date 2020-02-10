Öztrak: Erdoğan çığda 41 yurttaşın öldüğü gün milletin kafasına çay poşeti atıyordu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan’ın Kırıkkale’de düzenlediği mitinge atıfta bulunarak ‘Daha önce şehit tabutlarının üzerine elini koyup nutuk atan Erdoğan, 41 yurttaşımızın çığ altında öldüğü günde, Kırıkkale'de miting yapıp milletin kafasına çay poşetlerini fırlatıyordu. Ölülere bile saygıları kalmadı’ dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında son iki haftada ülkede yaşanan deprem, çığ felaketleri ile uçak kazasına değinerek “Türkiye'de insanların nasıl öldüğüne baktığımızda, tablo gerçekten içler acısı” dedi.

Son iki haftada yaşananların insanların pisi pisine hayatını kaybettiğini gösterdiğini söyleyen CHP Sözcüsü Öztrak, alınması gereken tedbirlerin alınmadığını ifade etti.

Erdoğan’ın Van’daki ikinci çığ felaketinin yaşandığı gün Kırkkale’de yaptığı mitingi hatırlatan Öztrak “Daha önce şehit tabutlarının üzerine elini koyup nutuk atan Erdoğan, 41 yurttaşımızın çığ altında öldüğü günde, Kırıkkale'de miting yapıp milletin kafasına çay poşetlerini fırlatıyordu" dedi.

Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sırada da tüm kanallar, özellikle yandaş kanallar ekranı ikiye bölmüşler, bir yanda can pazarı yaşanan çığ felaketini gösteriyorlar diğer yanda ise Erdoğan'ın mitingde vatandaşına kafasına fırlattığı çay poşetlerini gösteriyorlar. Çığ düşmüş, insanlar ölmüş, büyük acılar var... Bunlar ne Erdoğan'ın ne yandaş medyanın umurunda. O parti mitingi her şeyden önemli. Böyle acı bir günde bile partinin şapkasını çıkarmayacaksanız ne zaman çıkaracaksınız? Ölülere bile saygıları kalmadı” diye konuştu.

MAK-YOL, CENGİZ, KALYON 2. PİSTİ 42 AYDA YAPAMADI

Son uçak kazasının ardından ortaya yeni bir skandal çıktığını hatırlatan Öztrak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ihtiyaç duyulan ikinci pistin 42 ayda tamamlanamadığını söyledi.

Öztrak “Şimdi bu havalimanında ikinci bir pist ihtiyacı uzunca bir zamandır biliniyor. Bunun için aslında, idare iki etapta ihaleye çıkmış. İlk etap ihale 5 Ağustos 2014, ikinci ihale ise 7 Haziran 2016. İhale Mak-yol İnşaat'e veriliyor. Mak-yol İnşaat de pisti 14 ayda bitirmeyi taahhüt ediyor. 2017 Ağustos ayında ikinci pistin tüm alt ve üst yapısıyla bitirilmesi gerekiyor. İhaleyi 14 ayda bitirilecek denen pist, 42 ay geçmesine rağmen bitirilemiyor. Neden? Nedeni hakkında bir açıklama yok. Mak-yol işi bir taşeron firmaya vermiş. Bu taşeron firmanın ortakları arasından Mak-yol'un kendisi var, bir de üçüncü havalimanını işleten Cengiz ve Kalyon inşaatlar var. İhaleyi alan firma neden sonradan işi kendisinin de ortağı olduğu başka firmaya taşere etme ihtiyacı duyuyor? Bu taşeron firmanın ortakları, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı 52 ayda tamamlayan müteahhitler. Bunlar nasıl oluyor da, tek bir pisti 42 ayda tamamlayamıyor. Bu olan biteni sorgulamayacak mıyız?” diye konuştu.

'BAĞIŞ' 1 YIL BOYUNCA NEDEN ENSAR VAKFI’NIN HESABINDA KALDI?

Başkent Doğalgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolarlık bağışın ABD’deki TÜRKEN Vakfına bir yıl sonra aktarıldığını belirten Öztrak şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta 2018 Haziran ayına kadar, vakfın bu parayı TÜRKEN'e gönderdiğine dair belge yok dedik. Bunu da ABD vergi dairesinden aldığımız belgelere dayandırdık. Ardından Ensar bir takım dekontlar ortaya çıkardı. Ensar Vakfı parayı 4 taksitte Amerika'ya gönderdiğini iddia etti. Ancak paranın TÜRKEN'e transferinin, gaz şirketinin Kızılay'a parayı göndermesinden neredeyse tam 1 yıl sonra 5 Kasım 2018'de başladığı ve 15 Şubat 2019 tarihinde bittiğini gösteriyor bu belgeler. E neden 1 yıl boyunca para Ensar Vakfı'nın hesabında kalıyor?”

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz’ın ABD'deki TÜRKEN Genel Sekreteri'nin Eti Maden’in ABD'de kurduğu şirkette bugünkü kurdan 89 bin lira maaşla çalıştığını ortaya çıkardığını söyleyen Öztrak “Yandaş şirketin 8 milyon dolar bağışladığı vakfın genel sekreteri devletten astronomik maaş alan bir devlet çalışanıymış” dedi.

Öztrak “Bir tarafta Saray'ın vakıflarında çalışanlara 89 bin liralık maaşlar, diğer tarafta 'Çocuklarım aç' diyerek yaşamına kıyan yurttaşlar. Herkes şapkasını öne düşürüp düşünecek ama en çok bu devleti yönetenler düşünecek. Peki devleti yöneten kim? Saray…” dedi.