Özhaseki: Belediyeler borç içinde, boyundan büyük işlere giriyorlar

AKP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediyelere ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını söylerken, 'Belediyeler borç içinde... Neden borç içindeler? Seçimler yaklaşırken, yeniden aday olmak isteyen belediye başkanı arkadaş boyundan büyük işlere giriyor' dedi.

Yerel yönetimlerle ilgili yasa tekliflerini bir iki ay içinde TBMM’nin gündemine getireceklerini belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Son rötuşlar, son toplantılar yapılıyor” dedi.

Sputnik'in haberine göre, “Yerel yönetimler yasasında en az 50-60 madde var. Son rötuşlar, son toplantılar yapılıyor. Fuat Bey (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay) başkanlığında tekrar bir araya geleceğiz. Bizimkinin içinde sadece imarla ilgili düzenleme yok. Yetkiler, finansman kaynaklarının artırılması, bazı sıkıntılı belediye başkanlarının özlük hakları gibi birçok düzenleme var. Ben teklifin 1-2 ay içinde Meclis'e ineceğini düşünüyorum" diyen Özhaseki, gazetecilerin, “Belediyeler borç içinde, finansman kaynaklarının artırılmasını istiyor” şeklindeki sözleri üzerinde de şunları söyledi:

“Neden borç içindeler? Seçimler yaklaşırken, yeniden aday olmak isteyen belediye başkanı arkadaş boyundan büyük işlere giriyor. Kendini göstermek istiyor. Bunu ben A partisi, B partisi için söylemiyorum. Ortalama psikolojiyi anlatmak için söylüyorum. Arkasından dayanamıyor, çevreden insanlar tek tük elemanlar almaya çalışıyor ‘beni desteklesin’ diye. Oluyor ya da olmuyor, o gidiyor veya yeni birisi geliyor. Geldiğinde yeni adam bocalamaya başlıyor. Kocaman işlere başlanmış, işler yarıda kalmış, borç var, harç var, merkezi idare ne yapsın buna? Merkezi idare, ben bundan sonra projelerinize bakacağım dese, bu da merkezileşme gibi bir başka sorunu getirir, onu da diyemiyor haliyle.”

Özhaseki, “Teklifinizde buna engel olacak, örneğin ‘Seçime 3 ay kala işçi alınmayacak, kadrolar kapalı’ gibi düzenlemeler var mı?” sorusu üzerine, “Norm kadro hikayesi biraz daha belirginleşiyor. Ben belediyelerden belli bir miktarın üzerinde kesinti yapılmaması ile ilgili teklif hazırladım. Ama Maliye ne der bilemem. İller Bankası ve Maliye’nin belediyelerden kesintisi yüzde 60’ları buluyor. Belediye gitmiş, 10 yıllığına para almış, her ay kesiliyor. İller Bankası'ndan faizli para almış, o kesiliyor, DSİ ile taahhüte girmiş, iş yapmış, kesiliyor. Yapılandırma yapmış. Dış borç yapmış, kesiliyor. O kesintiler geliyor yeni başkanın karşısına. Merkez de gelecek 10 liranın 6 lirasına el koyuyor. Merkezin ne günahı var?” dedi. Özhaseki, gazetecilerin “10 liranın 6 lirası değil, 3'ü mü kesilsin diyeceksiniz?” sorusuna da, “Ona benzer teklifler var. Yani burada biraz daha ayağını yorganına göre uzatması gerektiren maddeler var. Belediyelerin gelirlerini, öz kaynaklarını artırıcı maddeler var” yanıtını verdi.