Özgür Özel’den Türkiye'de Kovid-19'dan ilk ölümle ilgili açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dün Sağlık Bakanı tarafından açıklanan ölüm vakasıyla tanının geç konulduğuna ilişkin bilgilerin olduğunu söyledi. Özel, bakanlığın konuya ilişkin şeffaflıkla açıklama yapmasını talep ettiklerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dün yaşamını yitiren Kovid-19 hastasına tanının geç konulduğuna ilişkin bilgilerin olduğunu söyledi.

Özel dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşamını yitiren kişinin bir eczacı olduğunu duyurmuştu.

Özel bugün düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin konuya ilişkin sorusu üzerine, yaşamını yitiren 89 yaşındaki yurttaşın ismini bildiklerini ve sözkonusu kişinin oğlunun bir doktor olduğunu ve test kitinin yurtdışından getirildiği bilgisi olduğunu dile getirdi.

Özel yaşamını yitiren kişiye tahlilin çok geç yapıldığı bilgisinin de kendilerinde olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda şeffaflıkla bir açıklama yapmaya çağırdı.

Özel yaşamını yitiren vakanın Çin temaslı olduğunun açıklanmasına da hatırlatarak bu konuda bakanlığın önceki açıklamalarında Çin temaslı herhangi bir vaka açıklaması yapılmadığına dikkat çekti.

Özel sözkonusu vakaya ilişkin bilgileri açıklamayacaklarını bu açıklamanın bakanlık tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

“Sözümüze değer veren herkesi Sağlık Bakanlığı’na ve Bilim Kurulu’na kulak vererek uyarıları dikkat almaya çağırıyoruz” diyen Özel, “Biz Sağlık Bakanlığı’nın bugüne kadar yaptığı ve bizim de kendisine belli katkılar yaptığımız iletişim kanallarını açık tutmasını ve şeffaf iletişimi sürdürmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

