Özgür Özel kanun teklifini geri çekti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerine hakim ve savcı sınavlarına giriş olanağı sağlayan kanun teklifini tepkiler üzerine geri çekti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerine bir kereye mahsus yaş sınırı olmaksızın "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ya da "İdari Yargı Ön Sınavı"na giriş hakkı sağlanmasını içeren kanun teklifi gelen tepkilerin ardından geri çekildi.

Duvar'ın haberine göre, İdare Hukukçusu Metin Günday, “İdari yargı için bir bu eksik kalmıştı. Bu teklif yasalaşırsa giderilmiş olacak… Teklif sahibini içtenlikle kutlarım” derken İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise, “Bu teklif tam anlamıyla avukatlık mesleğine saygısızlıktır. Bilgisizliktir. Bilinçsizliktir” eleştirisi getirdi.

Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi niyetle verdiğim, ancak sosyal medyada içinde olmayan hükümler varmış gibi eleştirilen kanun teklifimi tüm yönleriyle ve tüm taraflarla yeniden ele almak amacıyla; çok değer verdiğim baro başkanlarımızın talep ve telkinlerini de dikkate alarak geri çekiyorum” dedi.