Özgür Boza Okulları öğretmen ve velileri toplanıyor

Aylardır öğretmenlerin, velilerin haklarını gasp ederek oyalayan ardından eğitime devam etmeyeceğini duyuran Özgür Boza Okulları yönetimiyle mücadele sürüyor. Öğretmenler ve veliler, Patronların Ensesindeyiz Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi çağrısıyla 25 Kasım'da Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde buluşuyor.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak 25 Kasım Pazartesi günü itibariyle eğitime devam etmeyeceğini duyuran Özgür Boza Okulları yönetimine tepkiler büyüyor. Patronların Ensesindeyiz (PE) Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi’nin ‘’Bu iş daha bitmedi!’’ başlığıyla yaptığı çağrının ardından, Pazartesi günü öğretmenler ve veliler İstanbul’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir araya geliyor.

Okulun kapanışının velilere bildirilmesinin ve Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi’nin yaptığı mücadele çağrısının ardından, okul velilerinden PE’ye birçok ihbar ulaştığı bildirildi. İhbarları değerlendiren Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi, 25 Kasım Pazartesi günü tüm okul öğretmen ve velileriyle toplanmak üzere bir çağrı yaptı. Avukat katılımıyla yapılacak toplantıda, bundan sonra atılabilecek adımlar konuşularak ortaklaştırılacak.

Toplantı, 25 Kasım Pazartesi günü Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, Ruhi Su Salonu’nda saat 18.30’da başlayacak.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

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