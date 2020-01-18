Özel okul inşaatı için hukuksuz yıkım

Bir ailenin evi, iki mahkemenin yıkımın iptali kararına rağmen özel okul inşaatı için Eyüpsultan Belediyesi tarafından yıkıldı.

Eyüpsultan Belediyesi, özel bir okulun inşaatı için bir evi yıktı.

HalkTv'den Ali Isıyel'in haberine göre iki mahkemenin yıkımın iptali kararına rağmen tebligat göndermeden Bodur ailesinin evi Eyüpsultan Belediyesi tarafından yıkıldı.

Yapı kayıt belgesi bulunan evlerin arkasına Revna Yapı İnşaat tarafından yapılacak olan özel Kavram Okulu'nun inşaatı için Eyüpsultan Belediyesi yapı ruhsatı verdi.

2018 yılının sonunda okulun inşaatına başlanırken; 2019 yılının başında yıkılmak istenen evlerin sahiplerine sözlü tacizler başladı. Ev sahipleri; müteahhit, belediye ve zabıta eliyle sürekli olarak rahatsız edilirken, Revna Yapı İnşaat ev sahiplerine 25 bin lira teklif etti. Teklifin kabul edilmemesi üzerine bu miktar 80 bin liraya kadar çıktı. Ancak ev sahipleri 2019’un temmuz ayında olayı mahkemeye taşıdı.

13 Ocak 2020’ye gelindiğinde müteahhitle anlaşma yapan diğer iki evin yıkımı için zabıta ekipleri iş makineleriyle Defterdar Mahallesi Mutlugül Sokak’a girdi. Ancak zabıtaların elinde Eyüpsultan Belediyesinden gelen yıkım emirlerinin arasında Bodur Ailesi’nin evi de bulunuyordu. Yıkıma gelinmeden önce Bodur Ailesi’ne gönderilmiş hiçbir tebligat bulunmuyordu. Şefik Bodur, yıkım için gelen ekibe elindeki mahkeme kararlarını göstermesine rağmen zabıta “Bizim elimizde de Eyüpsultan Belediyesinden gelen yıkım izni var” yanıtını aldı.

13 Ocak Pazartesi akşamı, apar topar eşyaları sokağa atılan Bodur Ailesi’nin evi kepçelerle yıkıldı.

Yıkılan 5 evi mahkemede temsil eden avukat Barış Kışo süreçle ilgili olarak, “Belediye yıkım kararı verdikten sonra biz bununla alakalı olarak yürütmenin durdurulması kararını aldık. Belediye ve müteahhit firma istinaf mahkemesine gittiler. İstinafa da itiraz ettik ve lehimize karar çıktı. Akabinde de bu süreç yaşandı.” diyerek durumun hukuksuz olduğunu belirtti.