Özel Gökjet Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri iş bıraktı

Özel Büyükçekmece Gökjet Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çalışan ve uzun süredir maaşları ödenmeyen öğretmenler iş bıraktı. Okulda müdür hariç boykota tam katılım olduğu öğrenilirken, öğretmenler ücretleri tamamen ödeninceye kadar bugünden itibaren İş Kanunu’nun 34. maddesi gereğince haklarını kullanacaklarını belirtti.

Büyükçekmece’de yer alan Özel Gökjet Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çalışan öğretmenler, maaşları ödenmediği için iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na okul idaresiyle yapılan tüm toplantıların sonuçsuz kaldığını, en az 3 aydır maaş alamadıklarını ve aralarında 7-8 maaş ödeme alamayanların olduğunu belirten öğretmenler, ücretleri tamamen ödeninceye kadar bugünden itibaren İş Kanunu’nun 34. maddesi gereğince haklarını kullanacaklarını belirtti.

BOYKOTA MÜDÜR HARİÇ TÜM ÖĞRETMENLER KATILDI

Öğretmenler, iş bırakma bildirimlerini yönetime sunduktan sonra tam katılım göstererek ders bırakma eylemlerine başladı. 22 öğretmen ve 1 müdür yardımcısı bulunan okulda müdür hariç boykota tam katılım oldu. Velilerin sabah saatlerinden itibaren okula gelmelerinin ardından okul kurucusunun da okula gelerek velilere görüştüğü ve ödemelerin peyderpey yapılacağına dair açıklamalar yaptığı belirtiliyor.

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı Özel Büyükçekmece Gökjet Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen Komitesi, şu sözlerle mücadele etmekte kararlı olduklarını dile getirdi:

"Bizler aylardır maaşını alamayan Özel Büyükçekmece Gökjet Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleriyiz.

Yola çıktığımızda aklımızda sadece Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun, ahlaklı ve saygılı öğrenciler yetiştirmek vardı. Öğrencilerin gözlerinde ışıltı, kalplerinde sevgi, geleceklerinde bir değer olmayı düşündük her zaman.

Fakat bu mümkün olmadı ya da oldurulmadı.

Yaşadığımız baskılar ve öğretmenlik mesleğinin değersizleştirilmesi, yaşadıklarımızı dile getirdiğimiz ama sonuçsuz kalan toplantılar, aylardır ertelenen maaş ödemeleri ve verilen sözlerin tutulmayışı bizim için bardağı taşıran son damlalar oldu. Hakkımızı aramaya çalıştığımızda ise önümüze koyulan bir dolu engelle karşılaştık.

Okul yönetimi sorunlarımızı çözmek için adım atmazken biz yeni bir adım atmaya ve sesimiz daha fazla duyurmaya karar verdik. Geleceğe ışık tutacak yeni nesiller yetiştirmek gayesinde olan bizler, Gökjet Lisesi Öğretmen Komitesi’ni kurduk.

Bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek sorunlarımızın çözümünü bulacağımıza inanıyoruz ve haklarımızı almak için ortak sesimizi daha gür çıkaracağımızı ilan ediyoruz."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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