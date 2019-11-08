Özdemir Nutku yaşamını yitirdi

Tiyatro alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Özdemir Nutku, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir yoğun bakımda olan tiyatro alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Özdemir Nutku, bugün sabah saat 06.30 sıralarında kalp yetmezliği nedeniyle İzmir’de yaşamını yitirdi.

Nutku’nun cenaze töreninin 10 Kasım Pazar günü yapılacağı bildirildi.

'BİR USTA KAYBETTİK'

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da, Özdemir Nutku'yu şu sözlerle uğurladı:

"Tiyatromuz, hayata sevinçler katan, eşitlik, barış ve kardeşlik için değiştirme mücadelesini son ana kadar sürdürmek için üreten bir duayenini yitirdi. Yeri çok zor doldurulacak bir usta kaybettik. Yetiştirdiği öğrencilerin ve ardından gelen bütün tiyatro yaratıcılarının ürettiklerine sahip çıkarak, ustamızın, hocamızın yaşatılacağını düşünüyorum. Hayatın her alanında bazı insanlar vardır ki, yalnızca ışık olarak var olurlar ve ışık olarak yaşarlar. Özdemir Nutku bunlardan biriydi. Bu yüzden toprağı hep ışıklı olacak."

ÖZDEMİR NUTKU KİMDİR?

12 Ocak 1931'de İstanbul'da doğan ve ilkokuldan sonra 1942'de Robert Kolej'e giren Özdemir Nutku, 7 yaşında piyanoya başladı. 50'li yıllarda bir caz kuarteti kuran Nutku, caz piyanisti olarak tanındı. Nutku'nun tiyatroya olan ilgisi ise kolej yıllarında başladı. Okulun temsil kolunda, amatör olarak çeşitli rollerde oynayan yazar, 1946-1947 döneminde, Kadıköy Süreyya Sineması'nda sahnelenen Franz Lehar'ın Tarla Kuşu operetinde ilk profesyonel rolünü oynadı.

1952’de Ankara Üniversitesi'nin DTCF İngiliz Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’ne yazıldı. Bir yandan da, Kolej yıllarında başlayan şiir yazma merakı ile 1950’de ilk şiir kitabı Eller yayımlandı. 1956’da Ankara Üniversitesi’nden mezun olan yazar, aynı yıl bir bursla Almanya’ya gitti ve Göttingen kentindeki Georg-August Üniversitesi, Tiyatro Bölümü’ne alındı ve oradaki öğrenimini 1959 yazında tamamladı. Almanya’da bulunduğu yıllarda, Göttingen Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni ünlü Heinz Hilpert’in yanında üç yıl asistanlık yaptı ve Almanya’daki çeşitli özel tiyatrolarda oyun sahneledi. 1959’da yurda döndü ve bir yıl önce kurulan Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Enstitüsü’ne asistan olarak girdi. 1960’da ilk tiyatro kitabı Tiyatro ve Yazar yayımlandı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü kuran Nutku, fakültede dekan yardımcılığı ve dekanlık da yaptı. Üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü ve aynı fakültenin Sahne Sanatları Bölümü Başkanı görevini yürütürken, 12 Ocak 1998 tarihinde yaş haddinden emekli oldu. Nutku bugüne kadar 37’si tiyatro, 22’si çeviri, 4’ü şiir, 12’si oyun ve uyarlama, 2’si senaryo, 1’i çocuk olmak üzere 78 kitap yazdı ve yayımladı.