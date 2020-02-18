'Otopsi raporu 5 aydır açıklanmadı' haberleri sonrası dikkat çeken gelişme

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporunda Kadirova’nın ölümünün 'intihar' olduğu yönünde tespitlere yer verildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde “şüpheli” şekilde yaşamını yitiren Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin hazırladığı raporu, savcılığa gönderdi.

Raporda, Kadirova’nın ölümünün “intihar” olduğu yönünde tespitlere yer verildi. Savcılığın da rapor üzerine soruşturmada “takipsizlik kararını yazmaya başladığı” öğrenildi.

Nadira Kadirova (23), bir yıldır bakıcı olarak çalıştığı AKP’li Ünal’ın evinde, 23 Eylül 2019 tarihinde, akşam üstü silahla vurulmuş şekilde bulundu. Kadirova’nın ölümünün üzerinden henüz iki gün geçmişken, Ankara Emniyeti “intihar” yönünde açıklama yaptı.

Kadirova’nın naaşı da jet hızıyla ülkesine gönderilerek, toprağa verildi.

Ankara Başsavcılığı, Şirin Ünal’ın bilgisine başvurdu. Ünal, “olayın intihar olduğunu” savundu. Kadirova’nın İstanbul’da yaşayan Özbek arkadaşı ise “Şirin Ünal’ın onu taciz ettiğine” yönelik iddialarda bulundu. Savcılık, Kadirova’nın kesin ölüm sebebinin açığa çıkması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Adli Tıp olayın üzerinden 5 ay geçmesinin ardından Kadirova’nın ölümüne ilişkin raporunu geçen hafta tamamlayarak, savcılığa gönderdi. Kadirova’nın “bitişik atış yapmak suretiyle göğüs bölgesinin 5-6 santimetre üzerine isabet eden mermi neticesi öldüğünün”, dolayısıyla “olayın intihar olduğunun değerlendirildiği” bilgisine yer verildi.

Kadirova’ya ait günlük ve mektuba ilişkin tercümelerin de savcılığa ulaştığı öğrenildi. Günlük ve mektupta herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi.