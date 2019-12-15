Otomotiv üretimi 11 ayda yüzde 7 azaldı

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 325 bin 490 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın Ocak-Kasım dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, Ocak-Kasım döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 325 bin 490 adet, otomobil üretimi yüzde 6 azalarak 887 bin 651 adet oldu.

Bu dönemde pazardaki daralma, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 53 azalarak 399 bin 77 adet olarak gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 26 daralarak, 316 bin 427 adet seviyesine geriledi.

OSD verilerine göre, ticari araç grubunda da toplam üretim aynı dönemde yüzde 9 daralma kaydederek, toplam 437 bin 839 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, hafif ticari araç grubu üretimi yüzde 9, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 18 seviyesinde azaldı. Ticari araç toplam pazarı ile hafif ticari araç pazarı yüzde 39, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 43 geriledi.

Ocak-Kasım döneminde ihracat da adet bazında yüzde 6 azaldı. Otomobil ihracatı ise yüzde 7 geriledi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 1 milyon 146 bin 238 adet olurken, otomobil ihracatı 756 bin 807 adet düzeyinde gerçekleşti.