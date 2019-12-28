Otobüste iki genç kadına taciz

Çorum'da halk otobüsünde, üniversite öğrencisi iki genç kadına tacizde bulunduğu öne sürülen R.Y., kadınların tepkisi üzerine diğer yolcular tarafından darp edildi. Gözatına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üniversite öğrencisi S.N.S. ve M.K., okul çıkışı çarşıya gitmek için Akkent-Saat Kulesi seferini yapan özel halk otobüsüne bindi. İki arkadaş, orta kapıya yakın koltuklara oturdu.

Bir süre sonra otobüse binen emekli R.Y. de genç kadınların arkasındaki koltuğa oturdu. S.N.S., arkadaşının omzuna başını koyarak, uyumaya başladı. İddiaya göre bu sırada R.Y., elini 2 koltuğun arasından uzatarak, kkadınları taciz etti.

TEPKİ GÖSTERDİ, BAZI YOLCULAR DARP ETTİ

Taciz edildiğini fark eden S.N.S.’nin tepki gösterip, bağırması üzerine tartışma başladı. Çoğunluğu öğrenci olan otobüsteki diğer yolcular da genç kadınlara destek olarak R.Y.’ye tepki gösterdi. Bazı yolcuların R.Y.’yi darp ettiği de kameralara yansıdı.

Polis, 2 arkadaşın şikayeti üzerine adamı gözaltına aldı.

‘NE YAPIYORSUN SEN’

S.N.S., polise verdiği ifadesinde, Önce kalçamda bir dürtme hissettim. Sonra da kalçamın okşandığını hissettim. Arkama döndüm ve koltuktaki yaşlı adamın elinin iki koltuk arasındaki boşlukta olduğunu gördüm.

‘Ne yapıyorsun sen’ diye bağırdım. Önce bana baktı sonra da ayağa kalkarak ‘ben dokunmadım’ dedi. Otobüsten inmek istedi, şikayetçiyim dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Taciz suçlamasını kabul etmeyen R.Y., kalp rahatsızlığı geçirdiğini, bu sırada kontrolsüz şekilde öne doğru eğildiğini söyledi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.