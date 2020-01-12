Otobüs firmalarının yetki belgelerine zam

Köprü ve otoban fiyatlarındaki artış nedeniyle şehirlerarası otobüslerin yetki belgeleri fiyatlarına da zam yapıldı.

Şehirler arası otobüs firmalarının her yıl yeniden değerleme oranında, yani yüzde 22,58 zam yapılması gereken yetki belgelerine zam yapıldı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin 10 Ocak tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle otobüsle yurt içi veya uluslararası ticari ve tarifeli olarak yolcu taşımacılığı yapan kişi veya şirketlere verilen B1 isimli yetki belgesinin fiyatı 60 bin TL'den 4,16 kat artışla 250 bin TL'ye çıkarıldı. Aynı şekilde otobüsle yurt içi veya uluslararası ticari ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanlara verilen B2 yetkisi belgesinin fiyatı da 25 bin TL'den 180 bin TL'ye çıkarıldı.

Yönetmelikle otobüsle ticari ve tarifeli yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D1 yetki belgesinin fiyatı ise 30 bin TL'den 200 bin TL'ye, otobüsle ticari ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D2 yetki belgesinin ücreti de 15 bin TL'den 165 bin TL'ye çıkarıldı.

Yönetmelik gereği karayolunda motorlu taşıtlarla yolcu ve eşya taşıyan kişi ve şirketlerin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yetki belgesi alması gerekiyor. Belgeler 5 yılda bir yenileniyor.