ÖSO'cular Akçakale ve Ceylanpınar'da silahlı olarak cirit atıyor...

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik harekatında TSK ile birlikte hareket eden ÖSO adlı cihatçı grup, Türkiye'nin sınır ilçelerinde silahlı bir şekilde adeta cirit atıyor.

Türkiye'nin Suriye harekatında yer alan ÖSO'lular araçları ve ellerindeki ağır silahlarla Urfa’nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçe merkezleri ve kırsalında adeta cirit atıyor.



Her iki ilçede yaşayanlar ise, Telhamut geçici barınma tesislerinde kalan ÖSO'luların ellerinde silahları ile rahatça gezmesinden rahatsız.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, alışveriş yaparken sık sık tepkilerle karşılaşmaları nedeniyle son günlerde zaruri ihtiyaçları dışında ilçe merkezlerine gelmemeye başladıkları belirtilen ÖSO'luların, geldiklerinde de araçlarından inmeden alışveriş yaptıkları kaydedildi.