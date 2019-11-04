'ÖSO, ABD askerlerine ateş açtı'

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, ÖSO'nun ABD askerlerine ateş açtığı kaydedildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, "ABD’nin Rus tarafına Suriye’de Türk yanlısı militanların ABD askerlerinin bulunduğu konvoya ateş açtıkları, olayda ölen olmadığı konusunda bilgi verdiğini" açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Borenkov, “Amerikan tarafı, çatışmaları önleme hattı üzerinden 3 Kasım tarihinde M4 otoyolu üzerinde Irak sınırı istikametinde hareket eden Amerikan askerlerinin bulunduğu konvoya, Tell Tamer yerleşiminin 6 kilometre batısında Suriye Milli Ordusu’ndaki Türkiye destekli militanların kontrolündeki bölgeden ateş açıldığı konusunda bilgi verdi. Herhangi bir kayıp söz konusu değil” ifadesini kullandı.