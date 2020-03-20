Osman Kavala'ya 'darbe' suçlamasından tahliye kararı

Osman Kavala’nın, 'darbe' suçlamasıyla tutukluluğuna ilişkin tahliye kararı çıktı. Ancak Kavala'nın tutukluluğu, 'casusluk' suçlamasıyla devam edecek.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Osman Kavala’nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlaması kapsamında tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye edilmesine karar verdi.

Söz konusu kararın Ceza kanununa göre “anayasal düzeni bozmaya teşebbüs” suçunun 2 yıllık tutukluluk süresinin dolması nedeniyle verildiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

AKP’nin havuz medyasından Yeni Şafak'ın Mustafa Sait Özkan imzasıyla servis ettiği habere göre; aynı soruşturmada 10 gün önce “askeri ve siyasal casusluk” suçlamasıyla tutuklanan Kavala’nın tutukluluğu devam edecek.

