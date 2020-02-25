Osman Kavala'nın avukatları müvekkillerinin kaçma şüphesinden söz edilemeyeceğini belirterek tahliyesini talep etti.

Gezi direnişine ilişkin davadan beraat ettikten birkaç gün sonra 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, avukatlar Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu, bugün Kavala’nın tutukluluğuna itiraz etti.

Osman Kavala’nın avukatları birinci yargı paketi ile kanunlaşan soruşturma aşaması için azami tutukluluk süresi olan iki yıllık sürenin bugün itibarıyla dolduğuna dikkat çekti.

Avukatlar, AİHM'in ihlal kararının tutuklamaya konu suçlamayı da kapsadığı ve kararda yer alan derhal salıverilmesine ilişkin ifadeye rağmen Kavala'nın “derhal” tutuklandığını belirterek “Tutuklama kararında yer alan ve Osman Kavala'nın Henri Barkey ile bir araya geldiği iddia edilen günlerde; Osman Kavala ve Henri Barkey’in farklı şehirlerde olduğu ve bu hususun 2017 senesinde yapılan Emniyet sorgusunda sabit olduğu, tutuklamaya gerekçe olarak gösterilen kaçma şüphesine ilişkin hiçbir delil ileri sürülemedi” açıklamasında bulundu.

Kavala'nın Gezi direnişinden dört yıl, darbe girişiminden bir yıl sonra 2017 yılında gözaltına alındığını belirten avukatlar, kaçma şüphesinden söz edilemeyeceğini ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

