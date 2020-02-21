Osman Kavala'nın sorgudaki ifadesi açıklandı

Gezi Davası'nda hakkında çıkan tahliye kararının hemen ardından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Osman Kavala'ya sorgu sırasında sorulan sorular ve verdiği ifade yayımlandı.

Kamuoyunda Gezi Davası olarak bilinen davada beraat etmesinin hemen ardından 15 Temmuz soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Osman Kavala'ya sorgu sırasında sorulan sorular ve ifadesi paylaşıldı.

DHA'nın haberine göre, Kavala'ya eski CIA danışmanı Henry (Henri) J. Barkey ile olan görüşmeleri soruldu.

Habere göre sorgudan ve yanıtlardan bazı bölümler şöyle:

15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde Büyükada’da bulunan bir otelde yapılan toplantıya katıldığı tespit edilen Henry J. Barkey isimli şahsı tanır mısınız? Tanıyorsanız hangi tarihlerde nerede görüştünüz?’

Henry J. Barkey’i tanıyorum. Kendisiyle 2000 yılından beri tanışıyoruz. Kendisiyle İstanbul’da düzenlenen birkaç uluslararası toplantıda bir araya geldik.

İstanbul Forum isimli panel konferansı örnek verebilirim. Bu ve benzeri konferans tarzı geniş katılımlı toplantılar bölgedeki ekonomik, siyasi, demokratik gelişmelerle ilgili sunumlar ve bilgi paylaşımı formatında olmaktadır.

Genel olarak bu toplantıların tamamının tarihlerini hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla kendisiyle en son 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen konferansta karşılaşmıştık.

Henry J. Barkey akademisyen ve Türkiye üzerinde çalışan bir düşünce kuruluşunun yöneticisidir. Bu konferanslar dışında kendisiyle yakın bir ilişkim olmamıştır.

Kavala, Barkey ile bir araya geldiğinde kahve sohbetleri yaptıklarını söyleyerek şunları anlattı:

Toplantılar vesilesiyle bir araya geldiğimizde kahve sohbetlerimiz oldu. Henry J. Barkey ile 18 Temmuz 2016 tarihinde akşam yemeği için gittiğim Karaköy Lokantasında tesadüfen karşılaştım.

Ben o akşam kültürel miras konusunda uzman olan Prof. Christina Maranci ve Prof. Scoot Redford ile yemek yiyordum.

15/16 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen Unesco toplantısında Ani’nin dünya kültür mirası listesinde kabul edilmesi ve Ani ile ilgili uluslararası bir sergi yapılmasını görüştük.

Henry J. Barkey lokantaya girdiği zaman kendisiyle selamlaştık. Onu misafirlerimle tanıştırdım ancak kendisi bizimle birlikte oturmadı. Kiminle oturduğunu hatırlamıyorum.

Lokantada aynı akşam Kültür Üniversitesi’nde çalışan TESEV’deki çalışmalarından tanıdığım akademisyen Sylvia Tiryaki de başka bir masada oturuyordu. Onunla da selamlaştık.

Bunların dışında Prof. Christina Maranci ve Scoot Redford ile anılan tarihte yapılan görüşmemiz önceden planlanmıştı. Bununla ilgili mail yazışmalarımız mevcut olup savcılık aşamasında bu delilleri sunacağız.

'MAİLLERİME BAKMAM LAZIM'

Kavala’ya 20 Ocak 2015 tarihinde Henry J. Berkay ile yaptığı görüşme soruldu. Ancak Kavala “Bana sormuş olduğunuz tarihte Henry J. Barkey ile bir görüşme yaptığımı hatırlamıyorum. Bu konuda ajandamı ve maillerimi kontrol etmeliyim. Daha sonrasında net bir cevap verebilirim” yanıtını verdi.

Osman Kavala 9 Mart 2016 tarihinde yine Barkey ile yaptığı görüşmeyle ilgili soruya da “Hatırlamıyorum ajanda ve maillerimi kontrol ettikten sonra cevap verebilirim” yanıtını verdi.

'TELEFON SİNYALLERİNİN YARATTIĞI YANLIŞ ALGI OLABİLİR'

Kavala yine 18 Temmuz 2016 tarihinde Barkey ile Şişli’de bulunan MENKA A.Ş. isimli iş yerinde görüşme yapıp-yapmadığı soruldu.

Kavala “Bizim ofis Elmadağ Divan kavşağındaki oteller bölgesine yakın bir noktada. Bu nedenle bu otellerin birinde herhangi bir sebeple bulunan şahıslarla ile aynı ortamda bulunduğumuz şeklinde telefon sinyallerinin yaratmış olduğu yanlış bir algı oluşmuş olabileceğini düşünmekteyim" dedi.

'DİYARBAKIR ZİYARETİYLE İLGİM YOK'

Kavala’ya “27 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır’da bulunduğunuz belirlendi. Henry J. Barkey’in de iki gün sonra yani 30 Haziran’da Diyarbakır’da olduğu tespit edildi. Yaptığınız görüşmeyi, Diyarbakır ziyaretiniz sebebini anlatır mısınız?” şeklinde soruldu.

Kavala soruya şu yanıtı verdi: