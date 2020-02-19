Osman Kavala yeniden tutuklandı

Gezi Davası'nda beraat etmesinin hemen ardından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili başka bir soruşturmadan gözaltına alınan Osman Kavala, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Kavala savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kavala Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Gezi Davası'nda 840 gün tutuklu kalan Kavala dün hakkında beraat ve tahliye kararı verilmesinden saatler sonra 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başka bir soruşturmadan gözaltına alınmıştı.