Osman Kavala soruşturmasında son durum...

Gezi Davası'nda dün beraat eden, tahliye edilmeden 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili başka bir soruşturmadan gözaltına alınan Osman Kavala, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgusu süren Kavala'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

28 ay tutuklu kaldıktan sonra dün görülen Gezi Davası’nda beraatine karar verilen Osman Kavala, gece Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmeyi beklerken 15 Temmuz soruşturması gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, Kavala’nın sağlık kontrolünden sonra götürüldüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulandığı öğrenildi. Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek Osman Kavala’nın ifadesi soruşturma savcılığı tarafından alınacak. Savcılık, Kavala’nın tutuklanmasını talep ederse, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilecek. Hakimlik ise sorgunun ardından tutuklanıp tutuklanmayacağı yönündeki kararını açıklayacak. İLGİLİ HABER Osman Kavala hakkında gözaltı kararı verildi