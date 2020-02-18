Osman Kavala hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında bugün beraat ve tahliye kararı verildi. Hakkında isnat edilen tüm suçlardan beraat etmesinin ardından Kavala'nın Silivri Cezaevi'nden tahliye edilmesi bekleniyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: