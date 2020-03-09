Gezi davasında beraat ettikten sonra 15 Temmuz soruşturması gerekçesiyle yeniden tutuklanan Osman Kavala, 'casusluk' suçlamasıyla mahkemede ifade veriyor.

Gezi davasında beraat ettikten sonra tahliyesi beklenirken 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan Osman Kavala "casusluk" suçlamasıyla ifade veriyor.

Kavala, TCK 328. madde uyarınca “casusluk” suçlaması yöneltilerek açılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki duruşmaya SEGBİS üzerinden katılarak ifade veriyor.

Türk Ceza Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Yiğit Akalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Osman Kavala bilindiği üzere darbe suçlaması ile tekrar tutuklanmış ancak, soruşturma aşamasındaki 2 yıllık azami tutukluluk süresi dolmuştu. Şimdi casusluk suçlaması ile yani başka suçtan tutuklamaya sevk edildi ve sorgu şu an devam ediyor" dedi.