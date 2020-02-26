Ortaokulda seçmeli ders çilesi: Din dışındaki dersler için yollar bulanık!

Ortaokullardaki seçmeli ders seçimleri çeşit taşımasına rağmen sadece din temelli dersler hakkında propaganda serbest. MEB tarafından sözde seçmeli olarak sunulan dersleri seçmek için yönlendirme ve tanıtım yapılmayıp öğrencilerin özgürce ders almalarına izin vermezken dinci gericiliğin palazlanmasına olanak tanınıyor.

İlköğretim kurumlarında seçmeli ders seçimlerinin yapılması gereken tarihten yaklaşık bir buçuk ay öne çekilip 25 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. Bakanlık açıklamasında seçmeli dersler konusunda zorlama olmayacağı ve seçimde tamamen öğrenci iradesinin hakim olacağını dile getirmişti. Ayrıca belirtilen tarihler arasında seçim yapılmadığında, seçmeli dersleri okul yönetiminin belirleyeceğini belirtmişti.

Ortaokullarda Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün seçmeli din dersleri için hazırladığı renkli afişler öğrencilerin görebilecekleri yerlere asılmışken, diğer seçmeli dersler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir afiş çalışması olmadığı görüldü.

Esasen ortaokullarda seçmeli ders olarak bulunan, Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Diller ve Lehçeler, Bilim Uygulamaları, Çevre Eğitimi, Görsel Sanatlar, Drama, Düşünme Eğitimi gibi pek çok seçmeli ders olmasına rağmen okullarda bu dersleri okutacak eğitmen bulunmaması gerekçe gösterilip seçilmesine engel olunabildiği gibi, ders için uygun ortam olmaması da seçtirilmemesi için bir gerekçe olabiliyor. Ayrıca seçmeli din dersleri dışındaki derslerin de okul yönetimlerince de herhangi bir tanıtımı yapılmıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Din Eğitimi Genel Müdürlüğü için ayrılan tutar, 2019 yılında 8.7 milyon TL'ye, 2020 yılında 9.9 milyon TL'ye ulaşmıştı.