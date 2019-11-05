Ortaokulda kutlu doğum ve kandil etkinliği

Ankara Çankaya Ziraat Mühendisleri Ortaokulu'nda 8 Kasım Cuma günü kutlu doğum haftası ve mevlid kandili etkinliği düzenlenecek.
Veliler, duruma ilişkin soL'a yaptıkları açıklamada, etkinliğin kendilerini tedirgin ettiği belirtirken, ibadet yerinin okul olmadığına dikkat çektiler.
Daha önce Cemaat tarafından benzer etkinliklerin okullarda düzenlemeye çalışıldığını hatırlatan veliler, etkinliğe katılmayan velilerin fişlenmesinden endişe duyduklarını ifade ettiler.
Okulun bölgedeki nitelikli okullardan olduğuna dikkat çeken veliler, "Kandil ve kutlu doğum etkinliklerinin yeri okullar değil ibadethanelerdir, okulun hemen arkasında bir cami de bulunuyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.