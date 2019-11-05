Ortaokulda kutlu doğum ve kandil etkinliği

Ankara Çankaya'da bulunan Ziraat Mühendisleri Ortaokulu'nda kutlu doğum haftası ve mevlid kandili etkinliği düzenlenecek. Din dersi kapsamında yapılacağı belirtilen etkinliğe velilerden 'Kandil ve kutlu doğum etkinliklerinin yeri okullar değil ibadethanelerdir' tepkisi geldi.

soL - Ankara