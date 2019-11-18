Orman yangınlarında uçakları kullanmayan bakanlık 'kırmızı tank' alıyor

Orman yangınlarına müdahalede THK'nin uçaklarını kullanmadığı için eleştirilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla mücadele için yurtdışından 'kırmızı tank' alınacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına müdahale için yurtdışından kırmızı tank alacaklarını duyurdu.

Hürriyet’ten Hülya Güler Akbaş’ın haberine göre; dozer ve yangın söndürme işlevi olan bu tanklardan bir tane almak üzere görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Pakdemirli, “Yeşil doğaya ‘kırmızı tank gücü’ adını verdiğimiz bu projede ilk etapta satın aldığımız tankları, daha sonra savunma sanayimizle de işbirliği yaparak kendimiz üretmeyi planlıyoruz. Yangın tanklarında tankın içindeki ekip, dışarıdaki havadan etkilenmeden, yanan ormanın içine girip, su püskürtebiliyor. Böylece yangının tam ortasına girip müdahale imkanı oluyor. Ayrıca havadan müdahale gücümüzü de artırıyoruz. Helikopter filomuzu 24’ten 30’a çıkardık” dedi.

İzmir Karabağlar’da çıkan yangının 53 saatte söndürülmesi müdahale tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Yangına ilişkin konuşan Pakdemirli, THK uçaklarının kullanılamaz halde olduğunu iddia etmişti.